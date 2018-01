Derde WEF Challenge Cup voor Eric Lamaze

In de derde week van het Winter Festival in Wellington ging de Challenge Cup naar Eric Lamaze en de Oldenburger Chacco Kid (v. Chacco-Blue). Daarmee heeft de Canadees samen met McLain Ward het record aantal overwinning in de Cup van 25 keer. In een druk bezette barrage verwees Lamaze eventingamazone Marilyn Little naar de tweede plaats. De Amerikaanse kwam met Clearwater (v. Clearway) een seconde te kort.