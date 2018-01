Deusser en Delestre verzekeren zich van nieuwe paarden

De elfjarige Holsteiner Cassini Bay heeft zich onder Jonna Ekberg ontwikkeld tot een goed 1,60m-paard. De zoon van Cassini I liep met in het Zweedse team op de Nations Cup wedstrijden in Lummen, Rome en St. Gallen. Daarnaast was Ekberg met Cassini Bay onder meer zesde in de 4* Grand prix van San Giovanni vorig jaar.

Twee weken geleden debuteerde Daniel Deusser met de hengst op Opglabbeek over 1,35-parcoursen, die de allemaal zonder fouten werden gesprongen.

Sultan de Beaufour

Simon Delestre heeft de beschikking gekregen over de Selle Français Sultan de Beaufour. De zoon van Cardento is twaalf jaar en liep sinds 2015 onder de Spanjaard Iñigo Lopez de la Osa Escribano. Sultan de Beaufour begon zijn internationale carrière onder Karel Cox en zijn partner Marit Haar Skollerud voordat hij naar Spanje vertrok. Iñigo Lopez was met de Cardento-zoon vooral actief op 1,40m-1,45m-niveau.

In november kreeg Delestre al Ruben Romps voormalige topper Teavanta II C Z onder het zadel en nu wordt zijn stal opnieuw aangevuld met een talent.

Bron Grandprix-replay.com