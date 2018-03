“Het voelde heel goed maar nog wel een beetje onervaren. Expression is een paard dat het altijd doet en hij heeft me echt nog nooit laten zitten”, vertelt Diederik van Silfhout na zijn geslaagde Grand Prix-debuut met de hengst waarmee hij al vele successen behaalde. “Hij bleef van het begin tot het eind super geconcentreerd z’n werk doen, echt heel fijn.”

Piaffeknopje

Ondanks dat de tevredenheid overheerst, is Van Silfhout ook kritisch. “Op de laatste lijn was het piaffeknopje even weg en alles kan en moet nog beter. Maar voor de eerste keer en dan ook nog op een kampioenschap ben ik zeker heel blij.”

Stress vooraf

De ruiter besloot pas kort geleden om op dit kampioenschap te debuteren in de Grand Prix. “Het kwam eigenlijk op als poepen”, vervolgt Van Silfhout lachend. “Ik was op vakantie en in die tijd heeft m’n vader hem aan de gang gehouden. Toen ik terugkwam besloot ik hem om te geven. Vooraf had ik nog wel wat stress over m’n keuze maar toen ik er eenmaal op zat was het goed.”

Nachtje nadenken

Morgen rijdt de combinatie voor het eerst de Grand Prix-kür, maar Van Silfhout is er nog niet over uit welke kür dat gaat worden. “Expression heeft nog geen eigen kür op dit niveau. Ik heb er meerdere liggen waarvan er denk ik twee zouden passen. Daar ga ik nog een nachtje over nadenken.”

Bekijk hier een fragment uit de proef van Diederik van Silfhout met Expression



Gelikte proef Cornelissen

Adelinde Cornelissen toonde met de door haar ouders gefokte Zephyr (v. Jazz) een gelikte proef, mooi beheerst en met veel controle. De amazone kwam met een grote lach de ring uit. Het resultaat kwam uit op 72,75% en de tweede plek in dit eerste onderdeel.

Geslaagde overstap Nekeman

Na een zeer succesvolle periode in de Grand Prix U25 heeft Denise Nekeman met Boston STH (v. Johnson) pas net de overstap gemaakt naar de senioren Grand Prix. Daarin scoorde het duo al meerdere keren boven de 70 procent en ook vandaag lieten ze zien zich met de besten te kunnen meten. De amazone stelde haar zwarte Johnson-zoon geroutineerd voor en werd beloond met de derde score van 71,92%.

Finalisten

De best acht combinaties van de Grand Prix rijden morgen de kür. Naast Van Silfhout, Cornelissen en Nekeman zijn dat Thamar Zweistra met Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson, 4e met 68,51%), Marieke van der Putten met Zingaro-Apple (v. Painted Black, 5e met 68,33%), Robin van Lierop met Cupido (v. Rhodium, 6e met 68,22%), Jeannette Haazen met Dabanos D’04 (v. Abanos, 7e met 67,90%) en Lynne Maas met Zamora (v. Krack C, 8e met 66,96%).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl