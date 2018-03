Diederik van Silfhout en Expression KNHS-kampioen GP: ‘Hij gaf zich helemaal’

Van Silfhout en Expression, vorig jaar nog KNHS-kampioen in de Lichte Tour, prolongeerden die titel, maar dan in de Grand Prix. Diederik had zich volledig gefocust op de Grand Prix, en niet op de kür. “We hadden ook geen kür geoefend. Eigenlijk hebben we gisteravond pas bedacht welke kür ik zou gaan rijden, welke het beste paste. Het werd de kür van Arlando, daar zit voor mij wel een stukje emotie aan. Het paste wel goed, maar Expression loopt natuurlijk wel behoorlijk anders dan Arlando. Dus ik moest hier en daar nog wat afremmen of gas geven,” lacht Diederik.

Er zit nog meer in

Met de score van bijna 78% kan Van Silfhout zich met Expression al direct bij de Nederlandse top voegen. Over zijn doelen met Expression is hij dan ook duidelijk: “Dat zijn toch wel de Wereldruiterspelen. Mocht het niet lukken zou ik dat wel heel rot vinden, maar als hij er nog niet klaar voor is, dan is dat zo. Dan komt zijn tijd nog wel.” Van Silfhout is van mening dat Expression zich vandaag van zijn beste kant liet zien: “Op het laatste stukje zette hij de motor nog even extra aan, daar word ik wel heel blij van. Zeker met de zware oefeningen was ik blij, hij bleef daarin goed doortrekken en gaf zich helemaal. Met een eerste Grand Prix is het toch afwachten of ze het in de ring net zo doen als thuis. Vandaag heb ik gevoeld dat er nog heel veel meer in zit dan hij zich nu heeft laten zien.”

Cornelissen zilver

De zilveren medaille kwam in handen van Adelinde Cornelissen en de door haar ouders gefokte Zephyr (v. Jazz.) Cornelissen reed een kür met een aansprekende draftour, waarin Zephyr continu met de oortjes erop liep. De piaffes mogen nog meer uitdrukking hebben. Het brons was voor Denise Nekeman en Boston STH (v. Johnson), die hun kampioenschapsdebuut bij de senioren maakten. Thamar Zweistra en Hexagon’s Double Dutch, eveneens een zoon van Johnson, eindigden als vierde in het kampioenschap, maar werden vijfde in de kür. De vierde plek in de kür ging naar Robin van Lierop en Cupido (v. Rhodium).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl