Dimaggio-dochter Jadimi-Leida beste bij vierjarigen

De Dimaggio-dochter kreeg als laagste cijfer een acht op haar draf, galop, gedragenheid en souplesse en functionaliteit en correctheid. Daarnaast behaalde de vierjarige merrie een 8,5 op haar stap en algemene indruk. Gastruiter Mara de Vries vond het gevoel op de merrie zelfs een negen waard. Afgelopen december liep Jadimi-Leida de IBOP in Zoelen en behaalde hier 78,5 punten. Daarnaast deed de merrie niet onverdienstelijk mee aan de VWF-dressuur en Equisport Cup.

Heel veel kwaliteit

Mara de Vries vertelt over de merrie: ”Echt een paard met heel veel kwaliteit. In het begin vond ze het iets onwennig om een andere ruiter op haar rug te rijgen, maar ik denk dat we daar nog heel veel van gaan horen. Je voelde bij haar echt haar motor aan de achterkant.”

85 punten

Zowel Jaguar als JFK kregen van Mara de Vries 85 punten voor het overrijden. Jaguar (v. Lord Leatherdale) had niet zo’n stabiele cijferlijst als winnares Jadimi-Leida. De ruin voorgesteld door Franka Loos kreeg als hoogste cijfer negen voor de galop en als slechtste cijfer een zeven voor de stap. Samen met de 85 punten voor het overrijden kwam de donkerbruine ruin op een eindtotaal van 166 punten. De derde plaats was voor Forty-zoon JFK die gepresenteerd door Theo Hanzon met een totaalscore van 164,5 punten. ”Een paard met veel gedragenheid in draf, maar het is een groot paard en mist nog kracht. Je voelt met vlagen dat er kwaliteit in zit.”; aldus Mara de Vries.

Opnieuw Van Es

Gisteren behaalde Saskia van Es al een tweede plaats bij de vijfjarigen met Italo. Vandaag voegde ze er vierde plaats aan toe met Jaccardo (v. Desperado). De voshengst kreeg na het overrijden 80 punten bij zijn score opgeteld. Hiermee kreeg de hengst in totaal 160,5 punten toegekend.

Jack Black

De vijfde prijs werd in ontvangst genomen door Dirk-Jan van de Water die de Hofrat-zoon Jack Black WW voorstelde. De zwarte hengst komt uit de Westfaler Dondona-stam. In de moederlijn van deze hengst vinden we het Grand Prix paard Patinels, het Internationaal Lichte Tour-paard Saphier van het Overwater en de bij het AES goedgekeurde hengsten Unique v/h Overwater en Di Caprio MVN. De hengst scoorde in de eerste ronde 79 punten en behaalde zonder overrijden de vijfde plaats in een 46 combinaties tellende deelnemersveld.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl