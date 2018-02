Dobel’s Cento overleden

“Hij had een goed leven en was ondanks zijn leeftijd nog steeds fit. Helaas kreeg hij een paar dagen geleden longontsteking. Op bijna 29-jarige leeftijd wilden we Cento niet laten lijden” aldus Otto Becker.

Succesvol duo

De schimmel liep onder Otto Becker elf jaar in de sport. Het duo won onder meer olympisch teamgoud in 2000 in Sydney en maakte deel uit van de gouden equipe op het EK. Ze wonnen de Wereldbekerfinale in 2002 en wonnen ook Grote Prijzen in Aken in 2000 en in Calgary in 2003. In 2006 nam de hengst in Aken afscheid van de sport en mocht hij van zijn pensioen gaan genieten. De zoon van Capitol I werd vervolgens thuis nog lange tijd gereden.

Meer dan 20 jaar samen

“Cento is altijd een deel van mijn leven geweest, we zijn al meer dan 20 jaar samen geweest. Hij heeft veel voor me gedaan, dus hij heeft zijn verdiende pensioen van ons gekregen. Zijn verzorger Nico Hollenbeck zorgde nog elke dag voor hem. We zullen Cento allemaal heel erg missen” zei Becker.

In 2016 maakte Cento nog deel uit van een serie: Oude Helden:

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Pferd-aktuell