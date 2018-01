Documentaire Ingrid Klimke: ‘Zo vader, zo dochter’

In de half uur durende documentaire wordt de carrière van Ingrid Klimke onder de loep genomen en de invloed die haar legendarische vader Reiner op haar sportcarrière had. Was de naam van haar vader een belasting of een geschenk voor haar loopbaan?

Terugblik op carrière

Er wordt teruggekeken via de Spelen van Sydney en Athene naar het Europese kampioenschap eventing in Strzegom waar Ingrid Klimke met Hale-Bob kampioen werd. Moeder Ruth Klimke komt uitgebreid aan het woord en ook bondscoach Hans Melzer en Hinrich Romeike.

Late individuele titel

Net als haar vader won Ingrid Klimke pas laat haar eerste individuele titel, die van Europees kampioen eventing, afgelopen jaar in Polen. Op het hoogste trede van het podium keek de amazone naar de hemel als dank naar haar veel te vroeg overleden vader. Ook negentien jaar na zijn dood rijdt hij nog steeds in gedachten met Ingrid mee.

Kijk hier naar de uitzending.

Bron NDR Sportclub Story