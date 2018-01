Hannoveraanse premiehengst Don Darius verkocht aan Nina Neuer

In 2009 ontving de hengst het dekbrevet bij het Hannoveraner stamboek. Tijdens de 300-dagen test in Adelheidsdorf eindigde hij op de tweede plaats. Met Mike Habermann in het zadel werd Don Darius in 2011 reserve kampioen tijdens het Hannoveraanse Jonge Paarden Kampioenschap in Verden en bij het Bundeschampionate. Een jaar later behaalde hij daarin de derde plaats.

Plannen

In februari 2018 wil Neuer met de Don Frederico-zoon aan de start verschijnen in de Piaff Forderpreis selectiewedstrijd in Warendorf.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Eurodressage