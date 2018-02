Dorothee Schneider wint Grand Prix in Neumünster

Schneider liet, op een storing in de wissels om de pas na, een mooie constante proef zien met de bruine ruin. Eind 2016 kreeg de Duitse amazone het paard onder het zadel en behaalden samen al veel mooie resultaten. Waaronder het winnen van de Louisdor-Preis kwalificatie in Heroldsberg en een overwinning in de Grand Prix van Guxhagen-Dörnhagen. Ook deze wedstrijd won zij met overmacht; het verschil met de nummer twee was hier meer dan 5%.

Bekijk hier het filmpje van de winnende rit:



Bekijk hier de volledige uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl