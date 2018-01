Dr. Niederhofer maakt deel uit van de gerenommeerde dierenkliniek Telgte en heeft zich gespecialiseerd in paarden.

De dierenarts was in 2001 en 2002 actief als FEI-dierenarts op de Europese kampioenschappen in Pau en de Wereldruiterspelen in Jerez de la Frontera.

Bron: St. Georg