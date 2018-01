Dressage Masters Limburg geeft dressuurtoppers het woord

Het publiek kan op 31 maart diverse clinics bijwonen. De organisatie presenteert met trots een aantal vooruitstrevende coaches. Zo zal niemand minder dan Sven Rothenberger gedurende het evenement zorgdragen voor twee clinics. Datzelfde geldt voor één van Nederlands bekendste dressuurtrainsters, Tineke Bartels. Zij zullen in samenwerking met diverse ruiters vertellen over hun trainingsmethodes en de kneepjes van het vak. De organisatie van de Dressage Masters Limburg is in handen van Inge en Mia Coenen, Leontien Raijmakers, Niels Bax, Bjorn van Kessel en Rudy Tegels.

Van ponyruiter tot Grand Prix

Per clinic verschijnen er diverse combinaties in de piste. Dit loopt uiteen van ponyruiter tot Grand Prix combinaties. Naast dressuurcoryfeeën Bartels en Rothenberger is ook Piet Raijmakers sr. van de partij. De Olympisch springruiter zal de veelbesproken combinatie tussen topsport en ondernemen in de hippische wereld op geheel eigen wijze illustreren. In totaal krijgt het publiek vijf clinics, waarbij iedereen actief deel kan nemen via een speciaal mobiel platform. Met een smartphone of tablet kan het publiek hun ervaringen delen door te stemmen, hun mening geven en vragen stellen.

Licentiepunten

We zijn verheugd dat we bij de eerste editie gelijk drie toptrainers aan ons evenement hebben weten te binden. Daarmee presenteren we direct een programma van formaat. De doelgroep waar we ons op richten dressuurliefhebbers is de ruimste zin van het woord. Ruiters, trainers en instructeurs van amateur tot professioneel niveau zijn van harte welkom. Tevens kent de KNHS 40 licentiepunten toe aan instructeurs en juryleden die het evenement bijwonen”, vertelt medeorganisator Inge Coenen. ”We bieden een afwisselend programma, waarvoor we de locatie inrichten als educatiepiste en horecaplein in één. Educatie en gezelligheid staan tijdens de Dressage Masters Limburg voorop”, vult Bjorn van Kessel, manager van De IJzeren Man, aan.

Kaartverkoop

Kaarten worden enkel voorafgaand aan het evenement verkocht. Dit kan door een mail te sturen naar dressagemasterslimburg@outlook.com. Het programma start op zaterdag 31 maart om 14.30 uur en duurt tot ’s avonds 20.00 uur. In de pauze en na afloop is er voldoende mogelijkheid om in het speciaal gecreëerde horecagedeelte iets te eten en te drinken. Ook zullen er diverse standhouders aanwezig zijn. Parkeren is gratis.

Voor meer informatie en het laatste nieuws kan men terecht op de Facebookpagina van Dressage Masters Limburg.

Bron: Persbericht