Cornelissen en Fleau de Baian nemen revanche in Lichte Tour kür

Cornelissen stuurde de imponerende volle broer van Parzival voorwaarts door de baan. Vooral de pirouette naar links werd mooi klein gesprongen en vormde een een hoogtepunt. De series werden groot en opwaarts gesprongen. In de uitgestrekte stap mag Fleau de Baian nog wat meer lichaamsgebruik tonen.

Sterk drafgedeelte

De zeer opwaarts dravende Sultan des Palus liet met Kirsten Brouwer een sterk drafgedeelte zien. De appuyementen waren gedragen en groot geschaard en de vos blijft constant mooi bergopwaarts draven. In het galopgedeelte liep de combinatie tegen wat foutjes aan. Zo was er in de pirouette naar rechts sprongverlies en sloop er aan het eind van de groot gesprongen serie op de twee een fout.

Ritmische First Apple

Net als in de Prix St. Georges mocht Patrick van de Meer met de Vivaldi-zoon President’s First Apple de derde prijs in ontvangst nemen. Met de ritmisch dravende hengst liet Van der Meer een goed drafgedeelte zien. In de serie om de drie sloop een fout, maar de ruiter wist dit goed te herstellen met een tweede lijn. De linker pirouette werd gekenmerkt door wat balansverlies. Ze kwamen uit op 75,333%.

Top vijf

Daniëlle van Mierlo en haar expressief bewegende Jazz-zoon Dayano, die vooral opviel met een imponerend drafgedeelte, eindigden op plaats vier met 73,292%. De top vijf werd compleet gemaakt door Diederik van Silfhout en Dahlhoff (v. De Niro). De imponerende hengst mag in het drafgedeelte meer gedragen gaan.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl