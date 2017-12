Daphne van Peperstraten uitschieter bij junioren met PR van 76,04%

“Hij ging ook heel erg goed en ik was onderweg echt aan het genieten”, vertelt de jonge amazone enthousiast.

“Ik heb hem nu een jaar en ik merk dat we dat jaar echt nodig hebben gehad om elkaar echt te leren kennen. Ik kan nu pas aan alle details gaan werken.”

Over haar voorbereiding aan de wedstrijd vertelt ze: “Ik heb met Marlies ( Van Baalen red.) er vooral aan gewerkt om nog meer de puntjes op de i te zetten en in alle gangen en oefeningen nog meer expressie te krijgen. Dat pakte heel goed uit in de proef. Ik had heel veel achten en zelfs een aantal negens; voor mijn zit, een wissel, een galop appuyement en de submission. Vooral met dat laatste ben ik heel blij, want daar hadden we dus juist goed op geoefend.”

Nog geen young riders

Na een heel succesvol eerste jaar met Cupido, waarin ze onder andere op het EK teamzilver wonnen en individueel zilver en goud mee naar huis namen, rees de vraag of ze komend jaar de overstap naar de young riders al wilde maken.

“Dat ga ik nog niet doen. Ik heb nog tijd zat. Ik wil heel graag nu nog junioren blijven starten en kijken of ik er nog meer uit kan halen. Ik ben daarnaast ook ZZ-Licht gestart. Dat vind ik ook wel heel erg leuk, omdat je dan weer andere proeven rijdt en steeds weer een stukje verder gaat in de training”, besluit ze gedreven.

Thalia Rockx

Thalia Rockx deed het ook geweldig in Zeeland. Met Golden Dancer de la Fazenda (v. Bretton Woods) noteerde ze ook een zeer ruime A-kaderscore van 73,24% en werd daarmee tweede. Met haar andere paard, Gerda Nova de la Fazenda (v. Blue Hors Romanov) werd ze vierde met 70,54%.

Eerste A-kaderscore

Milou Dees, stapte afgelopen september over van de pony’s naar de junioren en noteerde nu met Francesco (v. Florencio) haar eerste A-kaderscore (71,89%) en werd daarmee derde.

Zoe Kuintjes en Primeval Brittsion (v. Sir Donnerhall) maakten de top vijf compleet na een score van 67,34%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl