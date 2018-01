Kort na de hengstenkeuring gaven eigenaren Bennett Conn en Henri Ruoste aan dat het plan was om de hengst in te schrijven voor het verrichtingsonderzoek, maar dat hij voor het juiste geld ook te koop was. Hij werd daarna verkocht aan de sponsor van Laurens van Lieren.

Castratie

De reden waarom de Zhivago-zoon niet werd ingeschreven voor het verrichtingsonderzoek, is duidelijk. “Het was een zeer kwaliteitsvolle hengst, maar hij was vrij moeilijk hanteerbaar”, ligt Van Lieren toe. “We hebben er lang over nagedacht of hij er nog overheen zou groeien, maar het werd al redelijk snel duidelijk dat het een carrière als sportpaard in de weg zou staan. Voor ons persoonlijk was zijn castratie best een tegenvaller, hij heeft zoveel kwaliteit.”

Jeugdig

Van Lieren prijst de kwaliteiten van de Holsteins-gefokte ruin. “Het is een heel erg goed paard, maar op het moment nog wat jeugdig. Hij is extreem beweeglijk en moet nog leren om wat meer gesloten te gaan onder het zadel, maar hij is natuurlijk pas vier jaar oud.”

Alle tijd

“Eigenlijk heb ik nog geen concrete doelen met hem”, vervolgt de ruiter. “Ik weet zeker dat hij het heel goed zou doen in jonge paarden-proeven, maar we zijn er geen voorstander van om drie- of vierjarige paarden al de ring in te rijden. We laten het heel erg van het paard zelf afhangen en hij krijgt bij ons alle tijd. Eerst maar eens zorgen dat hij het thuis heel goed doet. De focus ligt ook op het hogere werk.”

Bekijk hier een filmpje van de Zhivago-zoon op de tweede bezichtiging.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl