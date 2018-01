Edward Gal en Zonik naar tweede plaats in Wereldbeker kür

De spectaculair bewegende Zonik liet met Edward Gal fraaie appuyementen zien en een opwaartse passage, waarin hij af en toe nog een fractie ongelijk is in het achterbeen. De Bue Hors Zack-zoon ging na de uitgestrekte galop links iets scheef de pirouette in, waarin hij een fractie diep kwam. Met mooie laatste AC-lijn kreeg Gal de handen van het publiek op elkaar.

Imponerende passage

Cennin van Madeleine Witte-Vrees, goed voor 79,975% overtuigde met een sterk drafgedeelte. De hengst beschikt over een imponerende passage en liet goede piaffes zien, alhoewel in de tweede piaffepirouette de activiteit iets verloren ging. De Vivaldi-zoon liet expressieve verruimingen zien in alle drie de gangen en sprong de pirouette naar links mooi klein en gezet. Op de laatste AC-lijn ging de overgang van galop naar piaffe wat moeizaam.

Duitse amazones

Isabell Werth stuurde Weihegold OLD als altijd gemakkelijk door de ring. De merrie piaffeert en passageert ritmisch en moeiteloos en was terecht goed voor 88,540%. Vlak voor Werth reed Jessica von Bredow-Werndl haar Unee BB (v. Gribaldi) de ring in. De Duitse heeft veel controle over de mooie hengst, die vandaag af en toe iets diep kwam (derde, 81,195%).

Beheerste proef

Patrik Kittel stuurde de Silvano-dochter Deja naar de vierde positie met 81,155%. De merrie ging beheerst door de ring en vormde een mooie eenheid met haar ruiter. De appuyementen en passage waren hoogtepunten, de piaffe mag wat meer gedragen. In de eners sloop een fout.

Imponerende verschijning

Emmelie Scholtens stelde Apache mooi voor. De fraaie UB40-zoon is een imponerende verschijning om te zien en overtuigde met dito appuyementen, drafverruimingen en pirouettes. In de piaffe zou hij actiever mogen dragen. Aan het einde van de serie om de twee ontstond een foutje, goed voor 77,805% en de achtste plaats.

Verbetering

De Deense ruiter Daniel Bachmann had Blue Hors Zack (v. Rousseau) beter voor elkaar dan in de Grand Prix. Zack bleef constant mooi in aanleuning en vanuit het achterbeen gaan. De hengst piaffeert goed en viel op met goede series. In de laatste uitgestrekte draf ontstond halverwege een klein hakkeltje. De score voor de eerste starter van de kür bedroeg 77,225% (negende).

Sympathiek beeld

Patrick van der Meer eindigde met Rousseau-zoon Zippo net op plaats tien. Zippo lijkt altijd alles te geven voor zijn ruiter en liet opvallend mooie piaffes zien. Het beeld oogde sympathiek en de dubbele pirouette naar rechts werd mooi klein uitgevoerd. Van der Meer reed de goed gesprongen series op een gebogen lijn. In de pirouette naar links bleef Zippo niet helemaal mooi dragen.

Eerste Wereldbeker kür

Hans Peter Minderhoud en de altijd vriendelijk ogende Zanardi kwamen tot 76,305% (elfde). De Rubels-zoon liet in zijn eerste Wereldbeker optreden een fraaie piaffe- en passagetour zien. De drafappuyementen waren groot geschaard, de uitgestrekte draf mocht een fractie meer gedragen blijven. Na de uitgestrekte galop links sprong Zanardi voor de inzet van de pirouette, waarin hij iets wijd ging, eventjes om. Na het afgroeten een tevreden gezicht bij Minderhoud.

Pech

Een sneu einde kende de proef van Helen Langehanenberg en Damsey FRH. Na een technisch zeer sterk begin gooide de hengst in de stap zijn tong over het bit en stak zijn tong uit, duidelijk zichtbaar voor de juryleden. Hoewel Langehanenberg eerst doorreed, bleef Damsey FRH ongehoorzaam en groette de amazone af.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl