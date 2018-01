Edward Gal: ‘Het moet in de ring nog op zijn plaats vallen’

Gal liet een fraaie proef zien, maar foutloos was het nog niet. Gal: “Het drafgedeelte ging echt heel goed, maar in de galop raakte ik het iets kwijt. Ik maakte zelf een fout in de wissels, daar kwam ik te groot in. Ook in de zigzag in galop begon ik net iets rommelig, dat kan beter. Bij de pirouette wilde ik aan het einde juist weer iets teveel, waardoor hij een keer omsprong.”

Niets veranderen

‘In de training gaat het allemaal goed, nu is het de kunst om het ook in de wedstrijd allemaal achter elkaar te laten zien. Voor morgen ga ik in principe niets veranderen, het zit er allemaal in het moet alleen in de ring nog helemaal op zijn plaats vallen”, laat Gal ontspannen weten.

Edward Gal en Glock’s Zonik N.O.P zijn morgen, 27 januari, te bewonderen in de Grand Prix Freestyle.

Bron: KNHS