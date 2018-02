Fürst Levantino naar junioren amazone Marlene Sieverding

Fürst Levantino werd gefokt door Paul Schockemöhle uit een merrie van Sandro Hit. Als vijfjarige werd hij door Bettina op wedstrijd uitgebracht in de klasse L en M. Daarna werd hij van 2015 tot 2017 door Isabel Freese uitgebracht in de Prix St. Georges. Fürst Levantino won in 2016 de kwalificatiewedstrijd van de Nurnberger Burgpokal. Helaas raakte hij daarna geblesseerd, waardoor hij de finale niet mee kon doen. Isabel Freese bracht hem in 2016 uit in de Lichte Tour op het CDIO Aachen 2016. In 2017 werd Fürst Levantino afwisselend gereden door Isabel en Bettina.

De zestienjarige Marlene heeft het stokje overgenomen van Bettina en Isabel. Op 2 februari maakte ze met Fürst Levantino haar debuut op CDN Ankum en wist dit winnend af te sluiten. Een week later deed ze dit op het CDN Vechta nog eens over.

Bron: Eurodressage / Paardenkrant-Horses.nl