Heijkoop vierde in kür op muziek

Verwimp startte in Lier met routinier Tiamo (v. Lester). De combinatie boekte bij de vijf juryleden een unanieme zege. Met een totaal score van 77,450% gaf ze de concurrentie ruimschoots het nakijken.

Top drie

Verder werd de top drie gevuld met Duitse amazones. De tweede prijs werd uitgereikt aan Britta Rasche-Merkt metLusitano hengst Xerez. Als derde mocht Andrea Timpe opstellen met Don Darwin (v. Don Schufro).

Wisselfouten voor Heijkoop en Luijmes

Danielle Heijkoop kwam als laatste aan start in de kür op muziek. Met Badari kreeg ze grove fouten in de wisselseries, hetgeen de score behoorlijk drukte. De serie om de pas werd gemiddeld met een 4,5 gewaardeerd en bij de serie om de twee was er enige twijfel bij de juryleden en varieerde het cijfer tussen een vijf en een acht. Ondanks deze fouten behaalde Heijkoop nog de vierde score van 73,125%. Ook Jean-Rene Luijmes kreeg fouten in de serie om de pas. Hij werd met Aswin (v. Sandreo) vijfde met 72,575%

Special

Sergio Martin Palos ging in de Grand Prix Special als laatste van start en ging er met een score van 69,617% met de zege vandoor. De Spaanse ruiter startte met Batuta (v. Quixote). Laurence Roos volgde met Fil Rouge (v. Stedinger) op minieme afstand met 69,532%. De top drie werd compleet gemaakt door Benjamin Werndl met Daily Mirror 9 (v. Damon Hill).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl