Nanna Skodborg Merrald benoemd tot stalamazone bij Blue Hors

Nanna Skodbor Merrald is pas 24 jaar, maar al zeer ervaren in de dressuursport. Ze heeft al verschillende nationale en internationale titels op haar naam staan. Zo werd Nanna in 2011 Europees kampioen bij de junioren en won ze in 2013 de U25 tijdens het EK in Herning. Ze werd nationaal kampioen U25 in 2013. Ze kwalificeerde zich voor de finale van het WK in 2014 en ze won vorig jaar de U25 tijdens de Ecco Cup finale.

Studie

Naast haar werk bij Blue Hors zal Nanna het komende halfjaar haar studie moleculaire biologie afronden. Daarna zal zij fulltime aan de slag gaan bij Blue Hors.

Ulrik Gerstrof Sørensen

De sportmanager van BlueHors, Ulrik Gerstrof Sørensen, geeft aan Nanna met veel plezier te verwelkomen. “Ze is een zeer competente amazone, die de andere ruiters bij Blue Hors goed zal aanvullen.” Ulrik is ervan overtuigd dat deze samenwerking de komende jaren gaat zorgen voor geweldige resultaten. Zelf vindt Nanna het een geweldige kans om deel van het Blue Hors-team te worden.

Bron: Bluehor.dk