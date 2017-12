Dressuuramazone Laurence Roos verkozen tot VLP-Talent van het Jaar

Na een succesvolle periode bij de jeugd stapt Laurence Roos dit jaar met Fil Rouge (v. Stedinger) over naar de senioren. Op het Belgisch kampioenschap werd de amazone gehuldigd tot reservekampioen en werd opgenomen in het team voor het EK in Gothenburg.

België jumpingland

“Dankzij Fil Rouge draai ik al een heel seizoen heel goed mee”, vertelt Roos na de huldiging. “Het is bijzonder fijn om als dressuuramazone deze verkiezing te winnen want België is en blijft een echt jumpingland.”

Olympische kwalificatie

Jumping Mechelen is de enige internationale wedstrijd waar de Belgische dressuurtop dit winterseizoen aan de start komt. “Dat heeft alles te maken met de Wereldruiterspelen waarop wij volgend jaar de kwalificatie kunnen afdwingen voor de Olympische Spelen”, legt Roos uit. “Daar wil ik absoluut in topvorm zijn.”

Verjaardagscadeau

Het is de eerste keer dat Laurence Roos in Mechelen de Grand Prix rijdt. “Dat wordt een heel bijzonder moment; temeer omdat ik vrijdag mijn 25-ste verjaardag vier. Een top vijf-plaats in de kür op muziek zou een mooi verjaardagscadeau zijn.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Standaard