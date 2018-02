Dressuurruiter Steffen Frahm aangesteld bij Westfaalse stamboek

Tot voor kort was Steffen Frahm werkzaam bij Holga Finken. Finken ging in te krimpen waardoor Frahm besloot voor zich zelf te beginnen. Nu voegt hij daar de werkzaamheden bij het Westfaler Verband aan toe. Samen met Marco Zimmermann zal hij zich bezighouden met het opleiden van paarden en het rijden van veilingpaarden.

Damsey FRH

Frahm staat bekend als goede opleider van paarden. Zijn bekendste paard die hij tot op Grand Prix-niveau heeft gebracht is de nu zestienjarige Damsey FRH. De hengst was toen in bezit van hengstenstation Jens Meyer waar Frahm werkzaam was. De zoon van Dressage Royal is sinds begin 2016 succesvol in handen van Helen Langehanenberg.

Hof Kasselmann

Na het hengstenstation van Jens Meyer waar Frahm groot werd, vertrok hij naar Hof Kasselmann. Daar volgde hij de Spaanse ruiter Borja Carrascosa Martinez op. Frahm reed onder meer voor Kasselmann de Bordeaux-zoon Bluetooth naar de elfde plaats op het WK in Ermelo. Tot begin vorig jaar bleef hij bij Kasselmann om vervolgens naar de stallen van Holga Finken te verhuizen.

Bron St.Georg