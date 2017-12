Drie Amerikaanse eventingamazones geschorst wegens doping

De amazones zijn voorlopig geschorst in afwachting op het resultaat van de tweede test. Het FEI Tribunaal zal dan ook uitspraak doen en bepalen wat er gebeurt met de plaatsingen van de amazones en het prijzengeld van het evenement.

Burnett winnares 3*

Hannah Sue Burnett won de korte 3* in Ocala-Reddick met de Ier Harbour Pilot (v. Cruising) en kwam ook in de 1* aan de start. Zij werd net als haar twee collega’s op amfetamine betrapt.

Phillips ook in de prijzen

Ook Jennie Brannigan was actief in de 3*, zij werd 21ste op Cambalda (v. Balda Beau). Bij haar werden naast de amfetamine nog twee verboden middelen gevonden. Alyssa Phillips werd op Oskar (v. Coriando) zesde in de 2* en met Cooley Caviar (v. Inspector) zevende in de 1*.

Voorgeschreven medicijnen

Zowel Brannigan als Phillips hebben in een verklaring gezegd dat ze medicijnen hadden gebruikt die artsen hen hadden voorgeschreven. Ze waren verrast en geschokt door de uitspraak van de FEI. Burnett was niet voor commentaar bereikbaar, aldus Eventing Nation.

Bron Eventing Nation