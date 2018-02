Dubbel succes voor Karin van den Bos in St. Moritz.

Nederlandse wint 1.184.423,00 euro aan prijzengeld

Gerekend vanaf 2001 tot en met gisteren heeft de Nederlandse trainster Karin van den Bos haar Arabische volbloedpaarden 494 keer aan nationale en internationale races laten deelnemen en verdiende daarmee ruim 1.184.423,00 euro aan prijzengeld. Het gros van de paarden die Karin traint zijn haar eigendom. Karin is in internationale renwereld voor Arabische volbloeds een bekende trainster en eigenaar en staat bekend om haar uitzonderlijk goed oog voor het spotten en fokken van talentvolle Arabische volbloeds.

HH Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Listed Cup over 1600 meter

Op 4 februari j.l. claimde Van den Bos te St. Moritz met de vier-jarige Dynamites (Nashwan al Khalediyah x Oleya du Loup) en met de elf-jarige Athléte del Sol (Dormane x A La Volee) de eerste en tweede plaats in deze race. Beide paarden finishten ruim voor de rest van het deelnemersveld en zowel haar paarden als zij lieten de concurrentie zien dat met hen ernstig rekening dient te worden gehouden.

H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies World Championship over 1600 meter

Van den Bos schreef gisteren met de overwinning van Dynamites in deze race nog eens 12.040,00 euro bij aan haar prijzengeld. In tegenstelling tot de makkelijke overwinning van Dynamites op 4 februari diende het paard nu harder te werken en na een spannende eindstrijd finishte Dynamites met halve hoofdlengte voor de in Engeland getrainde Lahoob en de in Zweden getrainde Toutatix.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl