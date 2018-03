Dubbel succes voor Lars Kersten

Ook met zijn andere troef Dobbey (v. Zirocco Blue) was Lars vliegensvlug. Even leek het er op dat zowel de zege als de tweede prijs ten prooi viel aan de achttienjarige ruiter. Slechts een honderdste seconde stond dit in de weg.

Best presterende amazone

De Zweedse Karin Martinsen voorkwam de zegereeks van Niels Kersten. De amazone finishte in 32,95 seconden met haar Bella (v. Quite Capitol). De amazone traint bij Stal Hendrix via de Young Riders Academy. De amazone was bijzonder succesvol op CH Midden-Limburg. In elke rubriek dat ze aan de start verscheen behaalde ze de barrage.

Verjaardagscadeautje

Mel Thijssen vierde vandaag haar zeventiende verjaardag met een vierde prijs in de Grote Prijs. Zij startte in deze 1,50 meter-rubriek met Ambler Gambler (v. Colander). Zij deed het een stukje rustiger aan dan de top drie, die allemaal in de 32 seconden reden. Thijssen ging zonder fouten over de finishlijn in 34,29 seconden.

Ook Teddy van de Rijt legde de barrage foutloos af. Zij maakte de top vijf compleet met de Lord Z-nazaat Itcho Van ’t Ruytershof.

Pech voor Niels

Waar Lars Kersten het geluk aan zijn zijde had in de Grote Prijs van Midden-Limburg kreeg zijn tweelingbroer Niels met pech te kampen. Hij kreeg met Can win (v. Canabis) een weigering in de dubbelsprong. Hierna besloot hij de barrage vrijwillig te verlaten.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl