Dubbeldams voormalige topper Simon met pensioen

“Ik voel me erg bevoorrecht dat ik onderdeel was van een deel van Simons carrière”, vertelde Beezie Madden aan World of Showjumping. “Hij is een van die speciale paarden die er altijd voor de volle 100% voor ging, of zelfs meer, elke keer als hij in de ring kwam. Ik ben hem heel dankbaar voor alle mooie momenten die we samen hebben gehad en hoop dat hij nog een hele mooie tijd tegemoet gaat bij ons in de weilanden.”

GP Eindoven

Simons glanzende carrière begon onder Jeroen Dubbeldam. Dubbeldam debuteerde met het fokproduct van M.J. Vermeulen uit Altforst in 2009 en won in dat jaar meteen de GP van Eindhoven. Vele overwinningen en hoge klasseringen volgden.

Brons in wereldbekerfinale

In de wereldbekerfinale van Leipizig in 2011 behaalden Dubbeldam en Simon brons. Op het EK in Madrid in het zelfde jaar werd het paar zesde en met het team vierde. Daarna vertrok de Mr. Blue-zoon naar Amerika in de stallen van Beezie Madden.

WB Gothenburg voor Madden

Ook Madden won veel met het paard en kwam onder meer drie keer aan de start in wereldbekerfinales. In Gothenburg 2013 werd de finale gewonnen en daarna was er een zevende plaats in Lyon en een vierde plaats in Las Vegas.

Terug na blessure

Het laatste internationale optreden van Simon onder Beezie Madden was in september in New Albany, de succesvolle carrière werd afgesloten met een elfde plaats. Daarvoor had hij enige tijd aan de kant gestaan. Hij was geblesseerd geraakt in de landenwedstrijd op het Winter Equestrian Festival in Wellington.

Bron World of Showjumping/Paardenkrant-Horses.nl