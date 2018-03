Duitse Young Riders heersen in Lier

De juryleden van de teamtest voor de Young Riders waren het niet helemaal eens over de uitslag. Rebecca Horstmann wist met Friend of Mine 2 (v. For Compliment) te winnen met een tweede en twee derde plaatsen van de jury. Horstmann kreeg een percentage van 70.343% en bleef haar landgenote Alexa Westendarp 3,5 punten voor.

Jury verschil

Westendarp startte de Fürstenball-dochter Four Seasons voor het eerst internationaal en scoorde 70%. Het jurylid bij C vond de proef drie procent minder waard dan de andere twee. Ook bij de nummer drie, Lisa Breimann, was er een groot verschil. De Duitse kreeg met de Rousseau-dochter Aida Luna van de jury bij M ruim 73% en bij C ruim 66%. Het leverde haar een eindtotaal op van 69.608%.

Glas en De Vos ex aequo tiende

Suzanne Glas eindigde met de Belgische Flore de Vos ex aequo op de tiende plaats. Glas kreeg een percentage van 66.225. Met Soraya liet Glas wat punten liggen in de stap en uitgestrekte galop. Flore de Vos had de KWPN’er Catcher (v. Dreamcatcher) onder het zadel.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Paardenkrant-Horses.nl