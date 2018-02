Ecuadoraan Vivero wint verrassend op KWPN’er Bijoux in Wellington

In de Twee Fasen wedstrijd over 1,45m was het spannend aan de top. De tijd van 30,35 seconden die Diego Vivero nodig had om met de twaalfjarige KWPN-merrie Bijoux was net genoeg voor de winst. De Ecuadoraan was maar 0,4 seconden sneller dan Andrew Kocher. Kocher klokte met de tienjarige KWPN-merrie Kahlua (Tygo x Caritas) 30,74 seconden.

Groot hart

Vivero prees zijn merrie die hij nu twee jaar rijdt om haar grote hart. “Ze is erg snel en verspeelt geen tijd over de hindernissen. Ze wendt ook erg goed. Ik hou van de snelheid!” En hij vervolgde: “Voor mijn land is het heel mooi, we hebben maar weinig internationale ruiters. Ik ben dan ook heel trots.”

Kocher op 0,4

Kocher werd dus tweede met de tienjarige merrie Kahlua. En in 30,92 seconden stuurde McLain Ward de eveneens tienjarige merrie Cerise (Cicero Z van Paemel x Nonstop) naar de derde plek. Eduardo Menezes pakte voor Brazilië de vierde plats op de Oldenburger Caruschka 2 (Berlin x Continue) en Kristen Vanderveen werd vijfde met de Padinus-dochter Bull Run’s Divine Fortune.

