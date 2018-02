Eerste Grand Prix zege Dominicaanse Yvonne Losos

Yvonne Losos vocht zichzelf destijds naar de Olympische Spelen van Rio met Foco Loco W. Maar ze vond het paard toch te moeilijk voor haar en gaf hem in handen van Borja Carrascosa en wilde hem uiteindelijk verkopen. Daar schakelde de Dominicaanse Andreas Helgstrand voor in. Tot verkoop kwam het niet en het paard kwam terug bij Losos op stal.

Onder leiding van Ton de Ridder

Onder leiding van trainer Ton de Ridder heeft Yvonne Losos de stijgende lijn te pakken en won de 3* Grand Prix in Welllington met 71.087%, een score die de amazone niet eerder heeft gehaald. Losos heeft hiermee de percentages binnen voor de wereldruiterspelen in Tryon. Hetzelfde deed ze al wat eerder met de KWPN’er Aquamarijn. De dochter van United werd gekocht van Fransje van der Meer.

De Spanjaard Juan Matute Guimon werd in Wellington tweede op Don Diego Ymas (v. Don Frederico) met 69.087%. Megan Lane stuurde San D’Or (v. Sandro Hit) naar de derde plek met 67.978%.

Stefano en Zaffier

Op de vierde en vijfde plaats eindigden de in Nederland gefokte paarden Stefano 8 (v. Gribaldi) en Zaffier (v. Special D). De Gribaldi-zoon Stefano liep in Nederland onder Bart Veeze Grand Prix en is nu in Amerikaanse handen van Beatrice Marienau. Zaffier kwam via Carlijn de Boer en Danielle Heijkoop in Florida bij Megan Gardner.

