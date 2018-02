Eerste overwinning Alberto Michan onder nieuwe vlag

De 39-jarige Michan kwam voor Mexico uit op de Olympische Spelen in Londen, waar hij individueel vijfde werd en deed ook mee aan de Spelen in 2008. Ook op de Pan Am Games was Michan belangrijk voor het Mexicaanse team.

Met Israël naar Spelen

Alberto Michan is dan ook een waardevolle aanwinst voor het Israëlische team, hij brengt het land mogelijk een stap dichterbij hun doel om mee te kunnen doen op de Olympische Spelen in Tokyo in 2020.

Winst met Goutal’s paard

In Wellington toonde de voormalige Mexicaan zijn vorm. Op de twaalfjarige Redmond pakte hij overtuigend de zege in de 1,40m openingsrubriek. Hij verwees de eigenaresse van de Franse ruin, Brianne Goutal, met ruim een seconde naar de tweede plek. Goutal zelf zat in het zadel van Fineman (v. Feliciano). Redmond liep eerder onder de naam Snatch de Cordrac en is een half jaar in handen van Michan.

Emma Butchard op zoon Tenerife VDL vijfde

Emma Butchard werd met haar KWPN’er Brasil (v. Tenerife VDL) vijfde achter Roberto Teran jr. op Brilliant du Rouet (v. Balou du Rouet) en Alejandro Karoly met Lincourt Gino (v. Gino III).

