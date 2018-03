Eerste veulen uit Luciana Diniz’ Lady Lindenhof zelf

In oktober 2016 schreef Luciana Diniz op haar Facebook-pagina over het terugtrekken van Lady Lindenhof: “Als ik haar reed voelde ik dat ze niet alles meer gaf zoals ze normaal gesproken juist wel deed. Om haar te kunnen begrijpen heb ik contact opgenomen met een paardenfluisteraar. Het viel hem op dat Lady elf veulens via embryotransplantatie had gekregen, maar er zelf nog nooit een gedragen had. De fluisteraar gaf aan dat ze moeder wil worden. En dat gaat nu dan ook gebeuren.”

Veulen van Lamm de Fetan

Vorig jaar werd de nu zeventienjarige merrie gedekt bij de Fergar Mail-zoon Lamm de Fetan. 26 februari werd het vosveulentje geboren. Op Facebook poste Diniz een kort filmpje net na de geboorte.

Via embryotransplantatie heeft de merrie inmiddels elf nakomelingen gebracht. Vijf ervan lopen alweer in de internationale sport, twee kinderen van L’Arc de Triomphe en drie van Campo Flamingo Z.

Bron Facebook Luciana Diniz