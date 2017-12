Egyptische zege in 1,50m-rubriek Liverpool

El Dahan was in de basisomloop al goed voor de snelste foutloze rit met de Douglas-dochter en kwam ook in de barrage in de snelste tijd aan de finish. Het duo, dat drie weken geleden nog de Grand Prix van La Coruna op zijn naam schreef klokte af op 32,56 seconden.

Klein verschil

De strijd om de andere twee plaatsen in de top drie ging tussen Shane Breen en Laura Renwick. Het was uiteindelijk de Ierse ruiter, die met Ispwich van de Wolfsakker in 32,87 seconden aan de finish kwam, die tweede werd met een hele kleine voorsprong op de Britse amazone. Renwick stuurde Top Dollar VI, de pas achtjarige Dollar du Murier-zoon waarmee ze twee weken geleden in Londen de Puissance won, in 32,91 seconden rond.

Top vijf

Charlotte Bettendorf en Robert Smith maakten de top 5 compleet. De Luxemburgse amazone stuurde Raia d’Helby (v. Fergar Mail), waarmee ze onlangs in Kronenberg nog een 1,40m-proef won, in 32,99 seconden rond en werd vierde. Smith kwam voor thuispubliek met Ilton (v. Dulf van den Bisschop) in 33,35 seconden aan de finish en eindigde op de vijfde plek.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl