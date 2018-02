Eigenaar Qlassic Bois Margot: ‘Pensioen helemaal nog niet aan de orde’

Bonnet geeft aan in de afgelopen vier maanden geen contact te hebben gehad met ruiter Simon Delestre. Delestre gaf eerder aan dat het aanstaande pensioen van de L’Arc de Triomphe-zoon te wijten was aan eczeemproblemen aan de achterbenen. Bonnet gaf in zijn verweer aan dat de hengst zelfs volledig hersteld is van de problemen.

Uitzonderlijke veulens

Bonnet stelt de hengst het komende seizoen beschikbaar via vers sperma. “Zijn veulens zijn uitzonderlijk en een hengst die beschikbaar is via vers sperma biedt meer mogelijkheden voor merries. Dat is de reden de focus dit jaar op de fokkerij ligt”, aldus Bonnet aan Grand Prix Replay.

Bron: Grand Prix Replay