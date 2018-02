Met 66,542% volgde de Luxemburgse Kristina Moller op de tweede plek met de Trakehner Hamilton (v. Distelzar).

Nijvelt

Karen Nijvelt had twee troeven in deze Intermediaire II. Ze was heel dichtbij een prijs, maar kwam net een paar puntjes te kort. Met Darwin (v. Maestro) werd ze vierde en met Berato (v. Showtime) vijfde. Met beide paarden overschreed ze de 65%-grens.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl