EK Eventing voor jeugd 2019 in Maarsbergen

Maurits van der Goes, voorzitter van de wedstrijd in Maarsbergen is begrijpelijk trots op de definitieve toekenning van het EK. “Tijdens de recent gehouden General Assembly van de FEI was al besproken dat we het EK waarschijnlijk zouden krijgen, maar formeel was het allemaal nog niet rond. Nu dus wel en we zijn er trots op. Onze parcoursbouwer Eric Winter heeft een paar jaar geleden aangegeven dat dit EK goed bij onze ambitie past en toen zijn we aan de gang gegaan om het EK te krijgen.”

Teamzilver Young Riders in Millstreet

Ook technisch directeur van de KNHS, Maarten van der Heijden, is blij met de toekenning. “De Nederlandse eventingsport zit de laatste jaren in de lift, zowel op topniveau als in de breedte. De bronzen teammedaille op het WK in 2014 en de zesde plaats op de Olympische Spelen in Rio 2016 geeft dat ook duidelijk aan. Bovendien hebben onze Young Riders dit jaar met het unieke teamzilver op het EK in Ierland laten zien bij de jeugd potentie zit.” Janou Bleekman won op Granntevka Prince (v. Grannex) individueel brons.

Wedstrijd 2018 van 28-30 juni

In 2018 wordt van 28 tot en met 30 juni in Maarsbergen een reguliere internationale wedstrijd op het huidige 1* en 2* niveau verreden (zowel een lange CCI als korte CIC versie) en staat ook voor de pony’s weer een internationale 2* rubriek op het programma.

Datum 2019 nog niet bekend

Over het al dan niet organiseren van een gewone internationale wedstrijd naast het EK in 2019 beraadt de organisatie zich nog. Ook de datum voor het EK is nog niet definitief vastgesteld.

Bron KNHS