“Michael heeft het top met hem gedaan en hem super opgeleid, maar zo’n kans konden we niet laten schieten”, zegt Brouwer, die Emir R in 2014 samen met Aniek Diks aanschafte bij Stal Roelofs. De hengst werd in 2012 ingeschreven bij het KWPN met 82,5 punten.

Vanaf mei 2016 bracht Michael Greeve de hengst in de sport uit en behaalde het duo aansprekende resultaten zoals de tweede plaats in de VHO Trofee op de KWPN Hengstenkeuring 2017 en de winst in de Six Bars op Jumping Amsterdam 2017.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl