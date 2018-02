Emmelie Scholtens scoort in LT met nieuwe troef

Scholtens rijdt Ellington voor dezelfde eigenaren als waar ze de PRE-hengst Genciano X, oftewel George, voor reed.

“Ik rijd hem pas drie maanden en hij staat eigenlijk voor de verkoop bij ons, maar ik wilde hem toch graag starten. Volgende week mag ik met Apache meerijden op Indoor Brabant en dan mag ik een Lichte Tour-paard meenemen. Ik had Ellington nog helemaal niet gestart, vandaar dat ik hem nog bijgeschreven had. Nu kan ik hem met een gerust hart meenemen”, legt Scholtens uit.

Sympathiek

Over haar proef vertelt ze verder: “Hij was al wel ongeveer op Lichte Tour-niveau afgericht, maar was nog nooit gestart op dit niveau. Ik ben heel blij met hoe makkelijk hij door de proef liep. Het is een heel sympathiek paard met veel uitstraling. Hij is heel makkelijk in de aanleuning en heeft drie hele fijne basisgangen. Hij scoorde geen onvoldoendes en was heel correct. Het geheel had misschien nog iets meer power mogen hebben, maar verder was het een goede proef.”

Leerlinge op twee

Aniek de Laat en Endyrava (v. Lord Leatherdale) werden tweede met bijna 69%. De combinatie traint al jaren bij Scholtens. “Ze traint al met hem vanaf zijn derde jaar en hij is nu negen. Heel leuk dat ze zo goed gaan!”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl