Emmen en Bonder nemen prijzen mee uit Kreuth

Bonder debuteerde in Kreuth met de achtjarige merrie Fabielle. Gisteren werd het duo al tweede. Vandaag werd de 29-jarige amazone vierde in het 1,25 meter met de Canturano I-dochter. De merrie werd voorheen uitgebracht door Christine Dorenkamp en Ralph Slaats en werd gefokt door W.J. Abbink.

De rubriek werd gewonnen door de Israëliër Jacqueline Felber met California de Laubry (v. Lord Z). Zij finishten in 55,14 seconden.

Nogmaals vierde

Maureen Bonder verscheen in Youngster Tour voor zesjarigen aan de start met Hacarinda. De dochter van Carrera VDL liep in Duitsland ook naar een vierde plaats. Jörne Sprehe, de neef van Kristina Bröring Sprehe, finishte als snelste met Salvatore 29 (v. Stakkato Gold). De tweede en de derde prijs werd in ontvangst genomen door Janina Blotz. Met de door S. van der Meer gefokte Howard 12 (v. Crespo VDL) zette Blotz de tweede tijd neer en met Lexington 75 (v. Light on) de derde tijd.

Emmen

De laatste rubriek van vandaag was het 1,45 meter. Op zeer overtuigende wijze met maar liefst bijna drie seconden voorsprong ging de zege in deze klasse naar de Zwitserse Edouard Schmitz met de KWPN-er Worissa’s Whinny (v. Oklund). Als fokker van deze vijftienjarige merrie staat Hippisch Centrum ‘Orissa’ uit Sevenum te boek. Kim Emmen mocht ook in deze rubriek een prijs in ontvangst nemen. Zij werd elfde met Delvaux (v. Chacco Blue).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl