Engelsen en Ieren bovenaan in Liverpool

Shane Breen reed Ipswich van de Wolfsakker (v. Carmebar de Muze) naar de tweede plaats, Conor Swail was derde met KWPN-ruin Domino van de Valhoeve (v. Lord Z).

In Liverpool worden dit weekend een aantal viersterrenrubrieken verreden. Vanmiddag werd het 1,45 m. direct op tijd gewonnen door de Ier Shane Breen met Csf Vendi Cruz (v. Ars Vivendi). Tweede werd Sameh El Dahan uit Egypte op Championes (v. Come ON) en de derde plaats was voor thuisamazone Julie Andrews met KWPN-ruin Wilando B (v. Oklund). In deze rubriek werd Amanda Derbyshire vierde.

Geen geluk voor Thijssen

Sanne Thijssen verscheen als enige Nederlandse in Liverpool aan de start. Met Bacardi (v. Numero Uno) kreeg ze twee springfouten in het 1,45. Met Sara Galotiere (v. Ideal de la Loge) moest ze helaas opgeven in de 1,50 m rubriek.

Klik hier voor de uitslag van de 1,45 m rubriek direct op tijd.

Klik hier voor de uitslag van de Longines ranking rubriek over 1,50 m.

Bron: Paardenkrant – Horses.nl