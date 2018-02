Epaillard vliegt naar de zege in Oliva

Het zomerseizoen nadert alweer met rasse schreden en dus had heel wat mooi ruitervolk zich verzameld onder de Spaanse zon om daar in optimale omstandigheden hun paarden voor te bereiden. In de GP stond er evenwel opnieuw geen maat op Julien Epaillard. Eerder deze week won hij met hetzelfde paard ook al een proef over 1.45m.

Nu hield hij de Italiaan Lorenzo De Luca af (De Flipper, v. Flipper d’Elle), die op zijn beurt sneller was dan de Fransman Thierry Rozier en Venezia d’Ecaussinnes (v. Kashmir van Schuttershof). Constant Van Paesschen sloot aan op de vierde plaats met Veneur d’Isigny (v. Diamant de Semilly), vlak voor Aldrick Cheronnet en Uris de la Roque (v. Capital III).

De enige Nederlandse deelneemster, Stefanie Van den Brink reed Baronescha (v. Verdi) eveneens tot in de barrage. Door twee balken in die barrage kwamen ze evenwel niet verder dan de twintigste plaats.

Klik hier voor het volledige resultaat.

Bron: Paardenkrant-horses.nl