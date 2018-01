Eric Callebaut (52) overleden

Eric Callebaut begon ooit met een vierspan shetlanders en schakelde later over naar de categorie tweespan met twee chique D-pony’s. Vanaf dat moment was zijn zoon Tim vaste groom in de marathon en zijn dochter Jolien in de dressuur.

Veel te vroeg is aan deze ideale combinatie een einde gekomen. Tot zijn ziekte de kop op stak was Callebaut succesvol bij de tweespannen, waar hij diverse overwinningen in de hoogste nationale klasse behaalde. Vorig jaar, toen het opnieuw wat beter ging droomde hij er nog van om weer vierspan te gaan rijden, ook om zijn zoon Tim plezier te doen.

Bron: VLP