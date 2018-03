Esmee Donkers met nipt verschil KNHS-indoorkampioen Young Riders

Carlijn Huberts had gisteren een paar kleine foutjes met Cupido, maar wist alsnog mooi tweede te worden. Vandaag in de kür nam ze echter revanche door die met 74,417% te winnen. “Gisteren was ze haar proef aan het rijden. Vandaag was ze echt aan het páárdrijden”, liet vader Tonnie Huberts weten.

Sensibel maar gehoorzaam

In het uiteindelijke kampioenschap trok de winnares van gisteren, Esmee Donkers met Chaina, dus nog aan het langste eind, met slechts 0,4 procent afstand. Vandaag kreeg de combinatie een dure fout in de serie om de vier. Ze scoorden nu 72,83%. “En ook de rechterpirouette kon misschien mooier”, blikt Donkers terug. “Maar over het algemeen liep ze er super netjes overheen. In de draf was ze heel spetterend, misschien wel beter dan gisteren. Ze heeft het super goed gedaan. Ze laat zien dat ze hier makkelijk deze proeven kan lopen. Ook zonder baan verkennen, want net als gisteren hebben we dat ook vandaag niet gedaan. Ze is heel sensibel, maar wel heel gehoorzaam, dat is ideaal”, vertelt de studente HBO bedrijfskunde, die traint bij Tineke Bartels en kadertrainingen volgt bij Alex van Silfhout.

Bernoski derde

Robin Bernoski werd gisteren vierde, maar na een keurige kür steeg hij vandaag én in de einduitslag naar een derde plaats met de KWPN-schimmelhengst Velazquez (v. Krack C). Julia Groenhart werd vierde met First Barrichello (v. Florencio).

Handige links

Uitslagen

Overall uitslag

Programma

Livestream ClipMyHorse

Overzichtspagina KNHS Indoorkampioenschappen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl