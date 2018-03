Esmee Donkers: ‘Super jammer dat ik moet kiezen’

“Met Zaffier had ik baan verkend en daardoor was ze lekker ontspannen. Met Chaina kwam ik in de proef voor het eerst de baan in, maar zij keek ook nergens naar. Ze deden het allebei hartstikke goed en waren foutloos”, vertelt de Esmee Donkers over de geslaagde proeven met haar twee merries.

Voorsprong Chaina

“Ik had ze natuurlijk het liefst allebei in de finale gereden en het was super jammer dat ik moest kiezen. Maar omdat Chaina met zo’n voorsprong aan kop staat, heb ik voor haar gekozen”, legt de amazone uit die met deze merrie van Sir Donnerhall afgelopen zomer ook al de titel won bij de young riders.

Knallen

Donkers kijkt uit naar de kür op muziek, morgen het finale onderdeel van het kampioenschap. “In de kür kan je net iets vrijer rijden en de oefeningen eruit laten knallen. We gaan lekker rijden en genieten en dan zie ik wel wat er uit komt. We gaan zo goed mogelijk ons best doen.”

KWPN-hengsten scoren

Carlijn Huberts reed de KWPN-hengst Cupido (v. Daddy Cool) met 70,83% naar de tweede plek. De KWPN-hengst Velazquez (v. Krack C) liep onder Robin Bernoski met 68,63% naar de vierde plaats.

Finalisten

De overige combinaties die morgen gaan strijden om de medailles zijn Julia Groenhart met First Barrichello (v. Florencio, 5e met 68,48), Bo Oudhof met Colt Sollenburg (v. Vivaldi, 6e met 67,16), Carlijn Vaessen met Fossbury (v. Ampère, 7e met 65,49), Lisanne Zoutendijk met Kostendrukkers Ringo Star (v. Riccione, 8e met 65,15) en Rachelle Buining met Rhythm and Blues (v. Welt Hit II, 9e met 65,10).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl