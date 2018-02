Estée Gerritsen: ‘We krijgen steeds meer een klik’

Nadat ze in 2016 op het allerlaatste moment uitviel voor deelname aan de Paralympische Spelen in Rio, werd het even iets stiller rond Estée Gerritsen. Eind vorig jaar kreeg de amazone echter weer de beschikking over een paard waarmee ze zich kan meten met de beste paradressuurruiters. Vandaag kwam Gerritsen met nieuwe troef Windsor (v. Metall) voor het eerst aan de start in de KNHS-Witte Van Moort Para Dressuur Trophy. En met succes. Estée, afgelopen jaar lid van het KNHS Talententeam, wist vandaag de teamtest te winnen met ruim 69%. In de individuele proef werd ze tweede achter Demi Vermeulen met de Samba Hit II-dochter Ciska II.

Klik

Estée Gerritsen, die uitkomt in Grade II, is heel blij met haar optreden van vandaag. ”Ik mis een beetje de wedstrijdroutine, maar nu ging het heel goed. Vandaag was ik al weer meer gewoon aan het rijden in een flow zoals voorheen en minder aan het denken. Doelen durf ik nog niet zo uit te spreken. Het is pas de derde wedstrijd die ik met Windsor reed, dus voorlopig moeten we vooral meer vlieguren maken samen. We krijgen steeds meer een klik. Windsor is echt een heel gaaf paard. Hij is hengst, maar daar merk je weinig van. Windsor laat je nooit in de steek en wil altijd voor je werken in de ring.”

Hosmar twee maal op kop

In de strijd van Grade IV en V was Frank Hosmar met zijn Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) oppermachtig. In beide proeven won hij met ruim meer dan 74%. Als goede nummer twee eindigde Glasten Krapels die Windhook, een stoere nieuwe vos, in de ring bracht.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KNHS