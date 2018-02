Europese para-dressuurtop aan start in Genemuiden

Deze internationale Para-dressuurwedstrijd geldt als kwalificatiewedstrijd voor de wereldruiterspelen in Tryon in september dit jaar.

Sterk Nederlands team

Het Nederlandse team onder leiding van Bondscoach Joyce Heuitink is in Genemuiden met acht combinaties vertegenwoordigd, waaronder Frank Hosmar met Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) die op het EK in Gothenburg goud won in de individuele test. Ook Demi Vermeulen komt met haar nieuwe talent Ciska II (v. Samba Hit) aan de start.

De Nederlanders krijgen concurrentie van onder meer de Europese medaille winnaars Julie Payne en Pepo Puch uit Oostenrijk.

