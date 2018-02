Op Britse eventingwedstrijden worden ruiters die van hun paard vallen in de dressuurproef, de cross of in het springparcours, gediskwalificeerd. Deze regel is ingesteld ten behoeve van de veiligheid. Ruiters die er bij het losrijden af vallen of voor de start van de cross of het springparcours, moeten eerst groen licht van de arts krijgen alvorens zij weer plaats mogen nemen in het zadel.