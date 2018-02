Eventingamazone Lissa Green verder onder Australische vlag

Lissa’s moeder Lucinda Green won zes maal Badminton en haar vader David vertegenwoordigde zijn land Australië drie keer op de Olympische Spelen. Hij won in 1992 team goud.

Zwaaien met Britse en Australische vlag

“Regelmatig zwaaide ik in mijn ene hand de Australische vlag en in de andere hand de Britse”, vertelt Lissa aan Horse and Hound. “Ik ben in Groot Brittannië geboren en het Britse systeem, dat ik altijd bewonderde, voelde als heel vanzelfsprekend, daar ben ik heel dankbaar voor.”

‘In mijn hart een Aussie’

“Maar toen ik als volwassene naar Australië ging, werd ik verliefd op het land en was er meteen door geboeid”, vervolgt Green. “Ik denk dat ik in mijn hart een Aussie ben en daarom voelt het ook goed om onder Australische vlag te rijden. Dat is iets waar ik heel trots op ben.”

Badminton

De 29-jarige Lissa begon haar internationale carrière in 2005. Vorig jaar reed ze haar eerste Badminton op Malin Head Clover (v. NC Amiro). Ze kwam met een weigering uit de cross, maar moest het paard terugtrekken voor het springen. Ook dit jaar heeft Green weer een paard voor Badminton. Ze staat ingeschreven met Zweeds gefokte Hollyfield (v. Quite Easy) die vorig jaar onder meer vierde werd in de CCI3* in Cappoquin.

