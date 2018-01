Ex-KWPN hengst Zizi Top overleden

Zizi Top werd geboren bij Frank van de Valk en Jacqueline van Anholt uit de merrie Litchy die ook de moeder is van de Grand Prix-hengst Painted Black. Na zijn goedkeuring kwam de zoon van Tango bij Hans Peter Minderhoud in opleiding.

Winnaar hengstencompetitie

Het duo was succesvol in de KWPN Hengstencompetitie, als vierjarige won de hengst de competitie in de klasse L en als zevenjarige werden zij tweede in de klasse Z/ZZ. Als vijfjarige was de bruine hengst onder Minderhoud de best presterende KWPN-er op het WK in Verden, in de finale was er vijfde plaats. Minderhoud bracht ZiZi Top in de wedstrijdsport uit tot en met de klasse Lichte Tour.

Laura Quint

Laura Quint nam in 2014 de teugels van Zizi Top over en bracht de inmiddels geruinde KWPN’er nog uit bij de Young Riders. Maar het paard kampte met blessures en werd uit de sport gehaald. Eind 2016 kwam hij bij Ton Koenderink op stal. Afgelopen jaar had Koenderink weer lichte training met Zizi Top opgepakt.

Kampioen hengstenkeuring

Ruim 200 kinderen van Zizi Top zijn geregistreerd en hij bracht één goedgekeurde zoon Diebrecht. De hengst werd kampioen van de hengstenkeuring en vertrok naar de stallen van Blue Hors in Denemarken. Bij het DWB kreeg hij de goedkeuring en kwam ter dekking onder de naam Blue Hors Denzel.

Bron Paardenkrant-Horses.nl