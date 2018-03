Expression maakt Grand Prix-debuut op NK

De KWPN-goedgekeurde Expression maakt aankomende zaterdag zijn debuut in de Grand Prix. Diederik van Silfhout heeft de hengst ingeschreven voor de Nederlands kampioenschappen in Ermelo. Bijna anderhalve maand geleden reed Van Silfhout de Vivaldi-zoon voor het eerst in de Intermediaire II. Dat optreden werd toen beloond met een veelbelovende 75,29% en de eerste plaats.