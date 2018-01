FEI Pony Jumping Trophy winnares werd op veiling niet verkocht

Seamus moeder Clare Hughes, zus van de Olympische amazone Marion Hughes, kocht de kleine, 1,48m metende Cuffesgrange Cavalidam na de veiling van Goresbridge. Tot haar verbazing ontdekte Hughes dat in het paspoort van de Luidam-dochter haar overleden vader Seamus Hughes als fokker stond vermeld.

Luidam-dochter uit bewezen stam

Ash, zoals de merrie wordt genoemd, was als jong paard bij de buren van Hughes terecht gekomen en werd later doorverkocht. “De merrie is van Luidam uit een Cavalier Royale merrie, haar moeder (Mill Royale) was een zus van Laura Renwick’s MHS Washington – een bewijs dat mijn vader alleen uit bewezen merries heeft gefokt,” vertelde Clare Hughes aan Horse and Hound.

Amper twee jaar in sport

Seamus Hughes-Kennedy begon twee jaar geleden met Ash aan een succesvolle carrière in de ponysport. Het leidde tot een plaats in het Ierse team op de Europese kampioenschappen voor pony’s afgelopen jaar in Kaposvar, waar hij individueel achtste werd. Het jaar werd bekroond met het winnen van de eerste FEI Pony Jumping Trophy in Mechelen.

‘Zij is de allerbeste’

“Dit is werkelijk ongelofelijk”, zei Seamus Hughes na het winnen van de beker, “het was al een onvergetelijke belevenis de kwalificatiewedstrijden te kunnen rijden, maar hier in Mechelen winnen dat is gewoon de top. Ik ben zo trots op mijn pony zij is echt de allerbeste.”

Bron Horse and Hound/Jumping Mechelen