Felix Hassmann snelt met SL Brazonado naar de winst in Mechelen

Felix Hassmann was zojuist iedereen te snel af in de 1,40m-rubriek op tijd op Jumping Mechelen. De Duitse ruiter stuurde SL Brazonado in een sneltreinvaart door het parcours en was zowat drie seconden sneller dan de concurrentie. Met zijn overwinning was Hassmann de enige niet-Belg in de top 5.